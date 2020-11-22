إب.. إحباط محاولة اختطاف طفلة في الثالثة من عمرها

أحبط الأهالي بمنطقة السبل، غرب مدينة إب، وسط اليمن، السبت، عملية اختطاف طفلة في الثالثة من عمرها، في ظل توسع ظاهرة اختطاف الأطفال.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن شخصاً ثلاثينياً، اختطف طفلة في الثالثة من عمرها بالقرب من منزلها في جبل "عقاص" بمنطقة السبل غرب إب، وأخفاها في "شوالة" محاولاً الفرار بها، إلاّ أن أهالي المنطقة تمكنوا من إحباط العملية.



وأضافت المصادر أن أحد المواطنين، سمع بكاء البنت أثناء محاولة الفرار بها، وتمكن من مناداة الأهالي الذين أحبطوا العملية، وقاموا بتسليم المتهم إلى قسم الشرطة في منطقة "قحزة".



ودعا المواطنون سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) إلى سرعة محاكمة الجاني ومن يقف خلفه، وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام.



والشهر الماضي تمكن الأهالي من احباط 3 عمليات اختطاف لفتيات من دون سن العاشرة، فيما لاذ الجناة بالفرار.



وتحولت محافظة إب، خلال الأشهر الماضية، إلى مسرح لظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال، تقودها عصابات تجنيد قسري وعصابات جريمة منظمة مرتبطة بالحوثيين، مسببة بذلك حالة من الذعر والخوف لدى المواطنين.



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