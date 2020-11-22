أسرة اليمن العربي تنعي وفاة العميد على سالم باراس الذي وافته المنية اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رفعت أسرة الخليج 365 برقية عزاء إلى أسرة العميد على سالم باراس اركان لواء حضرموت سابقا وأركان لواء الاحقاف حاليا الذ وافقته المنية اليوم .

وتقدمت أسرة الخليج 365 بخالص التعازي لأسرته وذويه، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. ونتقدم بواجب العزاء للدكتور جمال باراس رئيس تحرير الخليج 365 في وفاة خال زوجته

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