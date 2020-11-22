شكرا لبحثكم عن خبر ضمن مساعيه بإحلال السلام الجنوبي.... معالي وزير العدل يلتقي عدد من الشخصيات الوطنية الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص

يواصل معالي وزير العدل المناضل علي هيثم الغريب جهوده المتواصلة التي يسعى من خلالها لإيقاف الحرب المستمره في قرن الكلاسي والشيخ سالم حيث عقد عصر اليوم في منزله لقاء ضم عدد من الشخصيات الجنوبية وقادة المؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، والحراك الجنوبي والمجتمع المدني.

وفي اللقاء، أكد معالي وزير العدل الغريب على تواصل الجهود الحثيثة لتقريب وجهات النظر وتبادل الافكار الرامية الى وقف الحرب في ابين واستمرار تلك الجهود لبلورة فكرة لايصال صوت السلام من اجل وقف نزيف الدم مشيرا الى أن الهدف من هذا التواصل واللقاءات بين الجنوبيين بناء الثقة والاتفاق على التشارك وتفعيل نهج الحراك الجنوبي التصالح والتسامح والوطن يتسع للجميع.

وأشاد الوزير الغريب علي هثيم الغريب بجهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والقيادة السياسية الرامية الى التهدئة ووقف الحرب وتنفيذ اتفاق الرياض.

هذا واجمع الحاضرون على استمرار الجهود المنظمة المؤسسية والمجتمعية وكل الطيف الجنوبي لمساعي وقف الاحتراب الداخلي مشيدين في الوقت ذاته بالمبادرة التي يقودها معالي الوزير الغريب للقاء وجمع صوت العقل والمنطق والمصلحة المشتركة بين كافة الاطراف الجنوبية لترجيح كفة السلام وتنفيذ مضامين اتفاق الرياض.

حضر اللقاء كلا من العميد علي السعدي والعميد محمد يحي وعلي باثواب ومحمد الموس الجفري ومحمد سعيد باهدى وعلي مديد وابو عدنان الكازمي وناصر اليزيدي ود. محضار الشبحي والقبطان محمد سيف جبران.