افتتاح قاعات جديدة بكلية المجتمع بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، ومعه الوكيل المساعد فهد الطوسلي، خمس قاعات جديدة بكلية المجتمع التطبيقية، بتكلفة اجمالية بلغت 27 مليون ريال.



واكد الدكتور لمروق، على حرص السلطة المحلية على دعم كلية المجتمع، وتطويرها بما يساهم في تعزيز منظومة البنية الاساسية للكلية، لتواكب الزيادة العددية في الطلاب.

من جانبه اوضح عميد الكلية الدكتور محسن باحاج، ارتفاع عدد الطلاب خلال العام الثاني من عمر الكلية الى مائة وخمسة وثمانين طالب وطالبة، يدرسون في اربعة تخصصات مهنية شملت دراسة طب الطوارئ والاسعافات والمحاسبة وهندسة التبريد وبرامج الحاسوب.