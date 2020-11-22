شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء حملة الرش الضبابي في مديرية التواهي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نفذت مؤسسة العون للتنمية ،اليوم، حملة الرش الضبابي ضمن مشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة حمى، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وثمن نائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد رُبيد، دعم مركز الملك سلمان للانشطة والبرامج الخاصة بالقطاع الصحي في مختلف مديريات عدن. فيما أوضح مدير المشروع الدكتور زكريا بازرعة ، أن حملة الرش الضبابي تساهم في الحماية من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك الذي يستهدف جميع مديريات عدن.

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