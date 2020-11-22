شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة الدكتور سعيد شرف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الطبيب والدبلوماسي الدكتور سعيد شرف، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية التي جسدها خلال مشوار حياته من خلال تقلده عدداً من المناصب القيادية بينها وزيراً للصحة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً وسفير للجمهورية اليمنية لدى النمسا..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذه المصاب الاليم..مبتهلاً للمولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يعزي في وفاة الدكتور سعيد شرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.