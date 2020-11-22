شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من " أكتد " جمعية المعاقين حركيا في لحج تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - / خاص - أنوار العبدلي

بتمويل من منظمة أكتد أنهت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بمحافظة لحج كجهة منفذه المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل جمعية المعاقين وفتح صف خياطة وصف تعليم للأطفال .

حيث تمثلت المرحلة الأولى في تأهيل مبنى الجمعية من الداخل من خلال عمل البويا وتركيب الطاقة الشمسية وشاشة عرض تلفزيونية وتأهيل حمامات الجمعية .

بينما ستتمثل المرحلة الثانية في شراء 7 مكائن خياطة وذلك لفتح وتفعيل صف لتعليم الخياطة للمعاقات كما ستتضمن هذه المرحلة كذلك شراء اثاث مكتبي .

ضابطة المشروع في منظمة أكتد رحاب محمد علي نظمت زيارة تفقدية صباح اليوم الأحد لجمعية المعاقين حركيا لمتابعة سير مشروع التأهيل وحثت الجميع على سرعة استكمال المشروع .

رئيس جمعية المعاقين حركيا الأستاذ طه غالب تقدم بالشكر لمنظمة أكتد على اختيارها لمشروعنا وإتاحة لنا هذه الفرصة في إعادة تأهيل الجمعية والانطلاق للعمل بشكل أفضل وبما يخدم هذه الفئة المهمة بالمجتمع بعد مرور سنوات صعبة تعرضت لها الجمعية .

موضحاً بأن الجمعية تقدم عدة خدمات لأعضائها من ذوي الإعاقة الحركية منها مهمة التدريس للأطفال وكذلك فتح 3 فصول لمحو الأمية للمعاقين الكبار كما تعمل الجمعية على تأهيل المعاقات بعدة حرف منها الخياطة والحياكة .

ويندرج مشروع جمعية المعاقين حركيا ضمن برنامج المساعدات الاوروبية الذي تموله منظمة أكتد كذلك مشروع التريكو لجمعية الصم والبكم في لحج والذي بدء العمل به يندرج ضمن هذا البرنامج والذي سينتهي العمل به بداية العام الجديد 2021 م .