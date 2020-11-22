شكرا لبحثكم عن خبر (وسام) الشيخ عثمان يناقش مدير الصرف الصحي تنسيق العمل للمضخات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من منيف عبد الغفور

ناقش مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور / وسام معاوية مع مدير الصرف الصحي بالمديرية المهندس /سامح علي محمد وموظفوا مضخات الصرف الصحي عن اسباب الاختلالات لطفح مياه الصرف الصحي لبعض الشوارع وكذا اسباب توقف الضخ في بعض المضخات وضرورة التنسيق في عمل المضخات المختلفة . وفي الاجتماع استمع معاوية مدير المديرية الى شرح مفصل عن عمل المضخات المختلفة والصعوبات واحتياجات الصيانه لخطوط الشبكة الرئيس... و التي يعاني منها عمال المضخات للصرف الصحي .

واكد معاوية مدير المديرية على ضرورة التزام الجميع باداء واجبه على أكمل وجه وتحمل المسؤلية التنسيق بين عمال المضخات لضمان استمرار عمل المضخات وتجنب طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والتي تعد السبب الرئيسي في

لتفشي العديد من الاوبئة والامراض بين المواطنين .

حضر الاجتماع ابو بكر المحضار مهندس الضخ لليرف الصحي

ورئيس قسم التشغيل الاخ / ارسلان حسن سعيد