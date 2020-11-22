شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن اعادة فتح قنصليتها بعدن من دون تحديد الموعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف العمل القنصلي في سفارتها بالعاصمة عدن ، بعد توقُّف دام عدة أشهر بسبب جائحة فيروس “كورونا المُستجد”.

ومن غير تحديد موعد الافتتاح، ذكر سعادة السفير السعودي محمد آل جابر في تغريدتين على حسابه في “تويتر”؛ أن توجيهات عليا في الرياض صدرت بإعادة العمل القنصلي في السفارة السعودية.

وأشار آل جابر إلى أن استئناف العمل القنصلي جاء كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء في كل المحافظات ، ومنحهم فرص العمل والزيارة إلى المملكة، حد قوله.

لافتاً إلى أن السفارة السعودية أصدرت أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل لليمنيين منذ منتصف عام 2018 وحتى التوقف بسبب الجائحة.

وكان السفير السعودي لدى اليمن أعلن في الخامس من نوفمبر 2019 عقب الإعلان عن اتفاق الرياض؛ أن سفارة بلاده ستعود إلى العاصمة عدن.

وأشار محمد آل جابر -في مداخلة تلفزيونية مع قناة “إم بي سي” السعودية إلى أن اتفاق الرياض سيُسهِّل وجود المملكة في العاصمة عدن لدعم الاتفاق وتسهيل تقديم الخدمات، حد وصفه .