شكرا لبحثكم عن خبر برعاية محافظ العاصمة عدن.. "فور بيبل" تنفذ مشروع الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام المنظمة

برعاية محافظ العاصمة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس وتحت شعار "مواهب القلوب" اقامت مؤسسة "فور بيبل" صباح اليوم الاحد حفلاً فنياً ضمن مشروع الدعم النفسي الذي تنفذه المؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة، .

وبدأ الحفل بتلاوة ايات من الذكر الحكيم تلاها احد المكفوفين، وبعدها شهدت الفعالية تنفيذ عدد من الفقرات الفنية قدمها عدد من المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة شملت اناشيد معبرة غناها عددا من المبدعين المكفوفين، بالإضافة الى فقرة "تبادل الإشارات " لشريحة "الصم والبكم" والتي عبرت في مجملها عن مدى إبداعهم في عملية التواصل مع شرائح المجتمع.

وقالت أ. لينا ياسين رئيس منظمة فور بيبل:" ان فعالية مواهب القلوب التي أقامتها المنظمة اليوم تأتي في اطار اهتمام المنظمة بذوي الاحتياجات الخاصة لتخفيف وطأة الحرب عليهم لاسيما وهذا الشريحة قد أصبحت منسية في ظل تراكم الأزمات.

وأضافت ياسين:" ان الفعالية تاتي بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، حيث أقيمت العديد من الأنشطة في الدعم النفسي تحفيزية وعرض جانبا من مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت ياسين إلى أهمية الوقوف مع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ومساندتهم لادماجهم في المجتمع وتمكينهم من أخذ كافة حقوقهم في الوظيفة العامة والعيش الكريم وتحويلهم إلى شخصيات مؤترة في المجتمع لاسيما والكثير منهم يتمتع بمواهب فريدة يتفوق فيها على الأشخاص الاسوياء.

وشكرت ياسين رجال الأعمال والشخصيات الداعمة والتي قامت بتقديم الدعم الكافي لإقامت هذه الفعالية التي تشارك أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا اليوم العالمي والمميز.

واختتمت الفعالية بتكريم عشرات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تزامناً مع اليوم العالمي للاطفال، ومنحهم عدد من الدراجات الهوئية والألعاب، تشجيعاً لهم، وتعزيز مهاراتهم ومواهبهم الحيوية.

حضر الحفل أ. محمد سعيد المفلحي وكيل محافظة عدن، ود. أبو بكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية، ورئيس نادي رجال الأعمال أ. طلعت عبد العزيز محمد سيف، أ. قحطان عتوان مدير ناينتي مول، ود. حميدة زين مديرة الصحة الإنجابية في ديوان وزارة الصحة بالمحافظات المحررة، ومحمد قايد الشاعري مدير عام صندوق المعاقين، وعصام وادي مدير قطاع المنظمات في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، ود.جعغر منيع عميد كلية العلوم والتكنولوجيا عن بعد.