شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يشيد بجهود قيادة السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالجهود المبذولة من قبل قيادة السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن لمعالجة مختلف الأوضاع الخدمية رغم صعوبة التحديات القائمة واهمية تكامل الجهود على المستوى المركزي والمحلي لتجاوزها.

ووجه رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم مع محافظ عدن احمد حامد لملس، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة احتمالات تاثر عدن بالمنخفض المداري وفقا لتقارير الأرصاد الجوية، بما يضمن عدم تكرار التبعات الكارثية التي حدثت في السابق.. مشددا على جميع الوزارات والجهات المختصة رفع الجاهزية لاسناد جهود السلطة المحلية في هذا الجانب وتفعيل غرف الطوارئ.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، من محافظ عدن الى شرح عن مجمل الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والخطط الجاري تنفيذها للتعامل معها خاصة في الجوانب الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والاصحاح البيئي وغيرها، والاحتياجات القائمة والمطلوبة لتوفيرها من الحكومة.. منوها بالاهتمام والمتابعة المستمرة لدولة رئيس الوزراء لاوضاع المحافظة وسير العمل وتفاعله مع المتطلبات المقدمة من قيادة السلطة المحلية.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية حريصة انطلاقا من مسؤوليتها على دعم كل الجهود المبذولة لتحسين اوضاع معيشة وحياة المواطنين اليومية في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات، وستعمل على تنفيذ كل الخطط المعدة لتعزيز واستدامة الخدمات الاساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والاصحاح البيئي