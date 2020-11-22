شكرا لبحثكم عن خبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني اليوم في صنعاء وعدن وحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف #الريال_اليمني مقابل السعودي #صنعاء شراء = 157.6 ريال بيع = 158.2 ريال #عدن شراء = 222 ريال بيع = 223.5 ريال #حضرموت شراء = 223 ريال بيع = 224 ريال أسعار صرف #الريال_اليمني مقابل الدولار #صنعاء شراء = 596 ريال بيع = 599 ريال #عدن شراء = 845 ريال بيع = 852 ريال #حضرموت شراء = 848 ريال بيع = 853 ريال تنويه : أسعار الصرف غير ثابتة

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