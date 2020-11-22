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آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني اليوم في صنعاء وعدن وحضرموت

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شكرا لبحثكم عن خبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني اليوم في صنعاء وعدن وحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف #الريال_اليمني مقابل السعودي

 

#صنعاء

شراء = 157.6 ريال

بيع = 158.2 ريال

 

#عدن

شراء = 222 ريال

بيع = 223.5 ريال

 

#حضرموت

شراء = 223 ريال

بيع = 224 ريال

 

أسعار صرف #الريال_اليمني مقابل الدولار

 

#صنعاء

شراء = 596 ريال

بيع = 599 ريال

 

#عدن

شراء = 845 ريال

بيع = 852 ريال

 

#حضرموت

شراء = 848 ريال

بيع = 853 ريال

 

تنويه : أسعار الصرف غير ثابتة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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