شكرا لبحثكم عن خبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني اليوم في صنعاء وعدن وحضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف #الريال_اليمني مقابل السعودي
#صنعاء
شراء = 157.6 ريال
بيع = 158.2 ريال
#عدن
شراء = 222 ريال
بيع = 223.5 ريال
#حضرموت
شراء = 223 ريال
بيع = 224 ريال
أسعار صرف #الريال_اليمني مقابل الدولار
#صنعاء
شراء = 596 ريال
بيع = 599 ريال
#عدن
شراء = 845 ريال
بيع = 852 ريال
#حضرموت
شراء = 848 ريال
بيع = 853 ريال
تنويه : أسعار الصرف غير ثابتة
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