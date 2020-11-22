وكيل تعز يفتتح عدد من مشاريع الصندوق الإجتماعي بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 إفتتح وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم ،عدد من مشاريع الصندوق الإجتماعي في الجانب التعليمى في مديرية القاهرة بتكلفة اجمالية بلغت 269 الف دولار.

وشملت المشاريع ،ترميم وتأهيل مدارس الصديق والنهضة وخديجة والثورة والنور و 22 مايو وكلية الآداب. و ثمن الوكيل المخلافي، تدخلات الصندوق الإجتماعي بالمحافظة في مجال التعليم في ترميم وتأهيل المدارس والتى تعمل بالنهوض بالمجتمع وتحسين العملية التعليمية بالمحافظة.

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