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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم دورة تدريبية لمدراء المكاتب التنفيذية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نظم مكتب الخدمة المدنية والتامينات بمحافظة تعز ، اليوم ، الدورة التدريبية لمدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.
وتهدف الدورة على مدى ثلاثة ايام ، اكساب 37 مشاركاً من مدراء عموم المكاتب التنفيذية ،عدداً من المعارف والخبرات والمهارات الإدارية والفنية التي تمكنهم من تحقيق فعالية الاتصال والتنسيق بين الإدارة العليا وباقي أجزاء المنظمة،والعمل على حل المشكلات الإدارية واتخاذ القرارت المناسبة لها.
وشدد وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوى المخلافي خلال حضوره تدشين الدورة، على أهمية تأهيل وتنمية مهارات مدراء المكاتب التنفيذية وإمدادهم بالمعونة الفنية اللازمة لأداء العمل بالكفاءة الإنتاجية العالية وتزويدهم بالخبرات والمهارات التي تتطلبها مسئوليات وواجبات الوظيفة..مؤكداً على أهمية إقامة مثل هذه الدورات التى تساهم في حل المشكلات الإدارية واتخاذ القرارت المناسبة.
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