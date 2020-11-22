شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة الصعوبات التي تواجه صندوق نظافة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة المهرة مختار بن عويض ،اليوم، مع مدير فرع صندوق النظافة والتحسين محمد عوشن، الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل الصندوق وسبل معالجتها.



واستعرض الاجتماع أنشطة الصندوق، والحملات التي سينفذها خلال الأيام المقبلة.

واكد بن عويض دعم السلطة المحلية لصندوق النظافة والتحسين، بما يساهم في أداء عمله وانشطته.

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