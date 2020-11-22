مشروع صيانة الطرق يوقع على اتفاقية صيانة وإعادة تأهيل طريق هيجة العبد المرحلة الثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق هيجة العبد بمحافظة تعز (المرحلة الثالثة) وملحق عقد لمشروع صيانة المدخل الجنوبي وفروعه ( شارع التربية ) محافظة لحج، بين صندوق صيانة الطرق والشركات المنفذة.



وتضمنت الاتفاقية تأهيل طريق هيجة العبد بطول 8.3 كم بقيمة 466 مليون و 793 الف ريال من قبل شركة الخضيري لمدة 4 أشهر، والتوقيع على ملحق عقد لمشروع صيانة طارئة وإعادة تأهيل المدخل الجنوبي وفروعة ( شارع التربية ) في محافظة لحج بطول 1.930 كم ، وبقيمة 96 مليون و 195 الف ريال، بتمويل من صندوق صيانة الطرق ، كما تم الاعلان عن مناقصة حول مشروعي صيانة وإعادة تأهيل طريق تعز - التربة بطول 26.4 كم، وطريق باتيس - رصد في محافظة أبين بطول 26.7 كم.

وعقب التوقيع اوضح نائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، اهمية تنفيذ مشروع طريق هيجة العبد الذي يربط بين المحافظات اليمنية ، والذي تعرض للكثير من المشاكل والاضرار جراء استخدام المركبات الكبيرة ذات الحمولة الزائدة للطريق المعد بالاساس للسيارات الصغيرة كطريق ثانوي وليس رئيسي.. مبينا بان هناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة الاشغال العامة وصندوق صيانة الطرق في تسهيل عملية تأهيل وصيانة الطريق للتخفيف من معاناة المواطنين المسافرين عبر هذا الطريق .

بدوه أشاد محافظ لحج اللواء الركن أحمد التركي، بالدور الكبير التي يبذله صندوق الصيانة في تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية المتهالكة في محافظة لحج ، و معالجة كل المسببات التي أدت إلى تدمير الطرقات بشكل متواصل.

فيما أوضح نائب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق بعدن المهندس سامي باهرمز ، أهمية تنفيذ المشاريع التحسينية لشبكة الطرقات الرئيسية بين المحافظات المحررة ضمن المشاريع التطويرية التي ينفذه الصندوق للعام الحالي 2020 ، عبر مواصفات ومعايير حديثة..داعياً المواطنين إلى التعاون مع المقاولين لتسهيل عملية تنفيذ المشاريع التحسينية للطرقات المستهدفة في مختلف المحافظات اليمنية ، واتباع الارشادات القانونية الخاصة بالاحمال والاوزان الزائدة في الطرقات .