شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 2,018 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 2,018 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



واوضح المركز، انه مشروع "مسام" انتزع 38 لغمًا مضادة للأفراد، و 393 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,569 ذخيرة غير متفجرة، و 18 عبوة ناسفة..مشيراً الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 200,000 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في ارجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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