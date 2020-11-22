شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له والتي نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وأوضح المركز ان الفريق الطبي التطوعي للمركز، اجرى خلال 7 أيام، 350 عملية جراحية، و3,700 استشارة طبية،وتوزيع نظارات طبية وقطرات للأعين للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيًا.

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