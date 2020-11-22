شاب يمني يقتحم الكونجرس الأمريكي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أدى الشاب اليمني - الأمريكي إبراهيم عياش، اليمين الدستورية كعضو في الكونجرس الامريكي في سابقة تعد الأولى من نوعها. وظهر والد عياش في الصورة التي تدوالها ناشطون على مواقع التواصل إلى جانب ولده أثناء أداء اليمين الدستورية في الكونجرس الأمريكي. وكان عياش قد ترشح في وقت سابق لعضوية النواب الامريكي عن ولاية ميشيجان وفاز بمقعدها خلال الانتخابات الأخيرة.

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