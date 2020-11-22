شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن اختفاء قائد المنطقة العسكرية السابعة بمأرب عقب اقالته! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية في المنطقة السابعة التابعة للقوات الحكومية في مارب عن الأسباب الحقيقية التي أجبرت قائد المنطقة السابعة قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران على مغادرة الجبهات.

وأوضحت المصادر أن قائد المنطقة العسكرية السابعة أكتشف وجود ما اسماها مؤامرة على قواته في مارب، وتأكد ذلك بالغارات التي استهدفت قواته مساء السبت، ما اضطر على مغادرة المنطقة والتوجه إلى مكان غير معلوم.

فيما تحدث وسائل اعلام تابعتها الحياة اليمنية عن هروب جبران عقب قرار اقالته من هادي