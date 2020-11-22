شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصدرون بياناً عسكرياً بعد سيطرتهم على معسكر ماس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت جماعة الحوثي بياناً جديداً حول تطورات المعارك في محافظة مأرب (شمال شرقي البلاد). ونقلت قناة المسيرة عن مصدر عسكري قوله إن طيران التحالف شن 15 غارة جوية على مأرب. وذكر المصدر أن طيران التحالف شت 15 غارة على مديرية مدغل وغارة على مديرية مجزر. وأشار إلى أن الطيران شن 8 غارات على منطقة الاقشع بمديرية الحزم وغارتين على المرازيق والخنجر في خب والشعف بمحافظة الجوف. سيطرت جماعة الحوثيين، مساء أمس الجمعة، على معسكر ماس الاستراتيجي (شمال غربي مأرب) بالكامل وفقاً لمصادر ميدانية. وصعدت جماعة الحوثيين مؤخراً عملياتها العسكرية بشكل كبير في محافظة مأرب سعياً منها للسيطرة على المحافظة النفطية حيث تدور في جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب عام 2015.

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