انعقاد ورشة عمل بسيئون عن أهمية السجل التجاري والعلامة التجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، اليوم ، ورشة عمل عن أهمية السجل التجاري والعلامة التجارية التي تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة بالوادي والصحراء بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت .



وتستعرض الورشة التي يشارك فيها 25 من ربات الأعمال والمشاريع الصغيرة في مديريات سيئون وتريم وشبام ،ثلاثة محاور عن السجل التجاري والعلامة التجارية وإجراءات الإنضمام لعضوية الغرفة التجارية.

وفي افتتاح الورشة ،أشار وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي إلى أهمية إنعقاد الورشة لرفع مفاهيم سيدات الأعمال والمشاريع الصغيرة بأهمية السجل التجاري لحفظ الحقوق الخاصة بمنتجاتهن..مشيدا بالتعاون المتبادل بين الغرفة التجارية واللجنة الوطنية للمرأة من أجل تمكين المرأة من رفع قدراتها وتحسين أوضاعها.