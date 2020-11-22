الباحث حيدرة محسن القاضي يحقق درجة الامتياز في الماجستير في قسم الاعلام بكلية الآداب جامعة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حقق الباحث حيدرة محسن القاضي درجة الامتياز بالماجستير في قسم الاعلام بكلية الآداب جامعة عدن اليوم الأحد على الرسالة الموسومة بعنوان اثر الاعلان التلفزيوني في السلوك الشرائى للمرأة اليمنية



"دراسة تحليلية تطبيقية لقناتي mbc العربية والسعيدة اليمنية"

وتكونت لجنة المناقشة من ا.د/محمد عبدالهادي مشرفا علميا رئيسا ،أ.مساعد د محمد علي ناصر

مناقشا داخليا جامعة عدن عضوا أ.مساعد د دعاء سالم باوزير مناقشا خارجيا جامعة حضرموت عضوا

وقدم الباحث القاضي شرحا تلخيصيا للدراسة خلال 25 دقيقة مبينا مختلف المحتويات والإجراءات المنهجية مشيرا الى مجتمع الدراسة التحليلية و يشمل الإعلانات المذاعة على قناة السعيدة اليمنية، وقناة mbc العربية، كما تَمَثَّل مجتمع الدراسة التطبيقية في المرأة اليمنية التي تتعرض للإعلانات التلفزيونية بقناة السعيدة اليمنية، وقناةmbc العربية.

وأشار الباحث أنه لجأ إلى اختيار عينة للدراسة تنتمي إلى الدراسات والبحوث الوصفية واعتمد على المنهج الوصفي واعتمدت الدراسة على منهج المسح بالعينة بشقيه: التحليلي والتطبيقي، باعتباره جهدًا علميًّا منظمًا؛ للحصول على البيانات والمعلومات وأوصاف الظاهرة، كما أنه يستخدم أكثر من أسلوب في عملية جمع البيانات، كما أنه يشمل عدة أنواع، منها مسح الرأي العام (المرأة اليمنية عينة الدراسة)، ومسح المضمون (الإعلانات التلفزيونية عينة الدراسة)؛ موضحا انه من أكثر المناهج المستخدمة في بحوث الإعلام، وخصوصًا الدراسات الوصفية، وبالنسبة لعينة الدراسة ، تم سحب عينة متاحة عن طريق المسح الإلكتروني web- Survey نضرا لظروف وباء جائحة كورنا في موجتها الاولى مادفعني الى استخدام الاستمارة الالكترونية ..وهو اسلوب علمي حديث تعتمد عليها كمراكز البحوث العالمية .

وأوضح ان عدد المشاركات اليمنيات في ملء الاستمارات بلغ 400 مفردة، من مشاهِدَات الإعلانات التلفزيونية.وتعتبر العينة المتاحة من أكثر أساليب سحب العينات المستخدمة في البحوث الإعلامية، ويطلق عليها العينة الميسرة.

وتلا ذلك عملية المناقشة التقيمية من قبل اللجنة وتضمنت تقديم عدد من الملاحظات مؤكدين أنها تأتي لتتويج هذا البحث العلمي والرسالة التي بذل فيها الباحث جهود جبارة .وأشادت لجنة المناقشة بفكرة ومضمون الرسالة وتطرق الباحث الى هذا الجانب وما توصل اليه من نتائج وتوصيات تستدعي العمل بها وأخذها بعين الاعتبار من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات المعنية وذات العلاقة .

وأكدت اللجنة حصول الباحث على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف بنسبة 98% وأوصت بطباعة الرسالة .

وأكد الباحث أن ملاحظات وتوجيهات اللجنة درر تزين رسالته وقدم شكره وتقديره لكل من وقف إلى جانبه وعلى رأسهم أسرته والأهل والأقارب وصولا الى الأساتذة والمشرفين في لجنة المناقشة والكلية ولكل الاخوة والأخوات والزملاء والى الذين قدموا لحضور المناقشة اليوم وأهدى للجميع هذا الانجاز والامتياز .

حضر المناقشة ا.د/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن وا.د/جمال الحسني عميد كلية الآداب و د/ ومدير مكتب رئيس جامعة عدن مصطفى أحمد صالح وعدد من الأكاديميين والدكاترة في كلية الآداب والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من الاعلاميين وعدد من كوادر جامعة عدن وطلاب قسم الاعلام في الماجستير والبكالوريوس ومن مختلف اقسام كلية الآداب .