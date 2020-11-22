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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر امين عام المجلس المحلي يفتتح معرض شبوة الثالث للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، اليوم الأحد، معرض شبوة الثالث للكتاب الذي ينظمه مكتب الثقافة بالمحافظة لمدة أسبوع في مركز الشاعر الغنائي الكبير يسلم بن علي بمدينة عتق.
وطاف الامين العام هشله باجنحة المعرض التي اشتملت على اصدرات في شتى المعارف والعلوم بمشاركة ست من دور النشر المحلية والعربية.
وأكد هشله على أهمية مثل هذه الفعاليات ودورها في اعادة الاهتمام بالكتاب والدفع بها الى الواجهة من جديد .. لافتا بان الكتاب كان وسيظل المصدر الاول للمعرفة ومصباح مشاعلها في الحياة.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة محمد الاحمدي أن هناك ست من دور النشر اليمنية والمصرية تشارك في المعرض .. مؤكداً على حرص المكتب على الاستمرار في اقامة المعرض وجعله تقليدا سنويا في حياة المحافظة.
واشار إلى أن هناك برامج وانشطة فنية وثقافية مصاحبة للمعرض تشمل الامسيات الشعرية والمحاضرات الثقافية والدراسات الادبية والنقدية لحياة عدد من رموز الفكر والشعر والثقافة بالمحافظة .
حضر الافتتاح وكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وسالم الاحمدي وفهد الطوسلي وعدد من المسؤولين .
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