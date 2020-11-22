بأكثر من 466 مليون ريال.. التوقيع على اتفاقية لصيانة طريق هيجة العبد في تعز

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل طريق هيجة العبد التي تربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن.



وتضمنت الاتفاقية التي جرى توقيعها في العاصمة المؤقتة عدن بين صندوق صيانة الطرق وشركة الخضيري تأهيل طريق هيجة العبد بطول 8.3 كم بقيمة 466 مليون و 793 ألف ريال لمدة 4 أشهر. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.



كما تم التوقيع على ملحق عقد لمشروع صيانة طارئة وإعادة تأهيل المدخل الجنوبي وفروعه ( شارع التربية ) في محافظة لحج بطول 1.930 كم ، وبقيمة 96 مليون و 195 ألف ريال، بتمويل من صندوق صيانة الطرق.



كما أعلن عن مناقصة حول مشروعي صيانة وإعادة تأهيل طريق تعز - التربة بطول 26.4 كم، وطريق باتيس - رصد في محافظة أبين بطول 26.7 كم.



وعقب التوقيع أوضح نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، أهمية تنفيذ مشروع طريق هيجة العبد الذي يربط بين المحافظات اليمنية، والذي تعرض للكثير من المشاكل والأضرار جراء استخدام المركبات الكبيرة ذات الحمولة الزائدة للطريق المعد بالأساس للسيارات الصغيرة كطريق ثانوي وليس رئيسي.



وبين أن هناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق في تسهيل عملية تأهيل وصيانة الطريق للتخفيف من معاناة المواطنين المسافرين عبر هذا الطريق .



بدوه أشاد محافظ لحج اللواء الركن أحمد التركي، بالدور الكبير التي يبذله صندوق الصيانة في تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية المتهالكة في محافظة لحج، و معالجة كل المسببات التي أدت إلى تدمير الطرقات بشكل متواصل.



فيما أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق بعدن المهندس سامي باهرمز، أهمية تنفيذ المشاريع التحسينية لشبكة الطرقات الرئيسية بين المحافظات المحررة ضمن المشاريع التطويرية التي ينفذه الصندوق للعام الحالي 2020، عبر مواصفات ومعايير حديثة.



ودعا المواطنين إلى التعاون مع المقاولين لتسهيل عملية تنفيذ المشاريع التحسينية للطرقات المستهدفة في مختلف المحافظات اليمنية، وإتباع الإرشادات القانونية الخاصة بالأحمال والأوزان الزائدة في الطرقات.





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