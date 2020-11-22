شكرا لبحثكم عن خبر خبير زراعي يتوقع ارتفاع مؤشرات إنتاج البُن اليافعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

/خاص

توقع المهندس والخبير الزراعي صالح محمد عبد الرب السنيدي اليافعي ارتفاع كمية إنتاج البُن قريبا؛ باستعادة أشجار البن التي دمر الجفاف حيويتها في المساحات الزراعية الفاضية التي شوهدت عبر فرق المسح الشامل لأشجار البن هذه الايام.

وقال ان ذلك يأتي من خلال تطبيق الإكثار من أشجار البن، بعملية الترقيد الهوائي لأفضل أشجار البن العربي اليافعي وأغزرها إنتاجا ؛ حيث إن هذه الطريقة ستوفر ملايين الدولارات للمزارعين لتقليص تكاليف سنوات تربية الشتلة حتى تعطي أول محصول.إذ ستُختصَر الفترة الزراعية من أربع سنوات كانت قائمة بطريقة الإبذار، بأخذ الشتلة في المشتل سنة كاملة حتى تُغرَس في الحقل، وللوصول إلى أول إنتاج للغرسة يستغرق الوقت من ثلاث إلى أربع سنوات، وبالطريقة الجديدة المعتمدة الآن ستُختصَر هذه الفترة الطويلة إلى أقل من خمسة أشهر فقط لكي تنتج الغروس الجديدة في العام نفسه

واضاف ان هذا العمل سيشجع المزارعيين على غرس أشجار البن حسب طريقة الإكثار الزراعية المقدمة، وهي الطريقة التي طُبِّقت في منطقة جيزان بالسعودية بكفاءة عالية ،مشيرا الى أن الإكثار يسمى التكاثر الخضري الذي يحافظ على المواصفات الإنتاجية كإنتاج الأم، وتعتمد على اختيار أفضل أشجار البن وأكثرها غزارة في الإنتاج وبمواصفات وجودة عالية، وكذلك باعتماد الطرق القديمة في ترقيد ساق البن في التربة ودفنها فيها، وعند تكوين الجذور تُفصَل الغرسة الجديدة من الأم وتُغرَس في مكان آخر، بنقل التراب إلى الساق والساق قائمة بالشجرة وجاهزة للإنتاج في الموسم القادم وعند التجذير نقص الغرسة الجديده ونغرسها لتنتج من الموسم نفسه .