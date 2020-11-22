شكرا لبحثكم عن خبر مديرية الشحر تدشن لجانها التمهيدية على طريق انعقاد المؤتمر الشبابي الحضرمي الأول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص/ هاله فؤاد

في أجواء وطنية مفعمة بروح الإخاء، عقد صباح اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2020م في مديرية الشحر لقاءً تشاوري ضم العشرات من الشباب والناشطين في المجتمع بالمديرية.

ويأتي هذا الاجتماع على طريق الإعداد والتحضير لإنعقاد المؤتمر الشبابي الحضرمي الأول، حيث يعتبر هذا الاجتماع الثاني على مستوى مديريات الساحل، ويهدف هذا اللقاء إلى توضيح الرؤيا والحدس والغاية من هذا العمل الوطني.

وتحدث المندوبون عن اللجان الرئيسية عن الأهمية الوطنية لتعزيز وحدة الصوت الشبابي الحضرمي وتأهيله بشكل علمي وثقافي وفكري ليكون الصانع للقرار الوطني الأول بما يحقق لكل أبناء حضرموت آمالهم وتطلعاتهم المستقبلية نحو السُمو وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن الحضرمي.

وخاض المجتمعون حواراً أخويا ساده الود التفاهم، حيث تم طرح العديد من الإستفسارات والتساؤلات من قبل الحاضرين والتي تصب في نفس المساق.

وفي ختام اللقاء و المداولات تم الإتفاق من قبل الحضور بالإجماع بالتوافق على الأسماء الأولية للجان التمهيدية بالمديرية وتضم التالية أسمائهم :

- اللجان التنفيذية :

1- عبدالله الغرابي

2- ياسر بالسويد

3- ماجد بابعير

- لجنة الاتصال والتواصل :

1- عبدالجبار باجبير

2- عبدالله ماهر مقرم

3- سامي السعدي

4- احمد سالم حداد

- اللجنة الإشرافية بالمديرية :

1- محمد عبيد بن عقيل

2- محمد فهمي غلام

3- خالد بامعرفه.

حضر اللقاء عدداً من أعضاء اللجنة التحضيرية الرئيسية للجان التمهيدية الاوليه بالمحافظة.