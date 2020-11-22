شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل بازرعة مؤسسة أنا طبيب أنا أستطيع تدشن المخيم الجراحي الأول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / محمد مساعد صالح

دشنت مؤسسة أنا طبيب أنا استطيع صباح اليوم الأحد في مركز 22 مايو الجراحي اعمال مخيم بازرعة الجراحي الأول " بالتعاون مع مكتب الصحة، و بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية و مشاركة نخبة من الجراحين و الاستشاريين و جمعية الجراحين العلمية/ عدن

وقالت د. دعاء الاهدل المدير التنفيذي لمؤسسة أنا طبيب أنا استطيع انطلاقا من شعار الطب مهنتنا والمبادرة واجبنا وخدمتكم هدفنا ندشن مخيم بازرعه الجراحي الاول في مركز 22 مايو الجراحي كونهم الجهة التنفيذية والهدف تقديم الخدمة لشريحة من المرضئ في مجتمعنا الذين يعانون اوضاع صعبة وظروفهم لاتسمح بالعلاج وعبرت عن شكرها وتقديرها لمؤسسة بازرعة الممول للمشروع الخيري كما هو موصول لكل من ساهم وتعاون ونسق لإقامة هذا المخيم وأشارت أن المخيم يدشن عملية استقبال ومعاينة الحالات والتي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري.

ونوهت ، الأهدل أن مخيم بازرعة الجراحي يشارك فيه نخبة من الأطباء والدكاترة واخصائيين الجراحة في عدن.ويتضمن المخيم الجراحي اجراء عمليات جراحية في الجراحة العامة ،جراحة المسالك البولية ،جراحة العظام التشوهات الخلقية للأطفال جراحة الأنف والأذن

وقال الدكتور ناصر هرهرة مدير مستشفى 22 مايو الجراحي بفضل الله تعالى وتعاون الخيرين وعلى رأسهم ممول المشروع مؤسسة بازرعه الخيريه والمشرف والمنظم للمخيم مؤسسة انا طبيب انا استطيع ونحن في ادارة المركز الذي حملنا مسؤوليه التنفيذ في المخيم واضاف ان مركز 22 مايو يسعى الى تفعيل خدماته الى تقديم الرعاية الصحية الواجبة عليه لأبناء عدن والمحافظات المجاورة نهدف من خلال مخيم بازرعه الاول الى تنفيذ عمليات جراحية يقدمها نخبة من الاطباء والاستشاريين للجراحة في عدن من ابناء المستشفى ومن خارجه ونتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير على استجابتهم وتفاعلهم مع المشروع الخيري كما هو موصول للممول بازرعه وللمنسق والمشرف انا طبيب انا استطيع.

وقالت الدكتورة أروى ناصر عقيل مديرة مركز بازرعه لتعزيز صحة الطفل أن المخيم يهدف الى تقديم الخدمة الجراحية في الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة العظام والتشوهات الخلقية وجراحة الأنف واﻻذن والحنجرة واكدت وان مؤسسة بازرعه الخيرية حريصة كل الحرص على المبادرة والعمل الخيري وتقديم الخدمة.

حضر التدشين المحامية نيران سوقي عضو هيئة رئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي و د. علي عبدالله صالح مدير مكتب الصحة عدن و مدير مديرية المنصورة الاستاذ احمد علي الداؤودي

الاستاذ الدكتور عبدالناصر الوالي رئيس القيادة المحلية للأنتقالي في عدن

الاستاذ الدكتور محمد السعدي نائب عميد كلية الطب للشئون الاكاديمية

الاستاذ الدكتور علي يافعي عميد كلية الطب والعلوم الصحية سابقا

وعدد كبير من الدكاترة والاكاديميين والشخصيات العاملة في القطاع الصحي بعدن