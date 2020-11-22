شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل منظمة كير مبادرة أنا طبيب أنا استطيع تختتم دورة تدريبية للدعم النفسي وتأهيل فريق عمل مركز الحميات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن /

اختتمت مساء اليوم السبت مبادرة أنا طبيب انا أستطيع دورة الدعم النفسي وتأهيل فريق عمل مركز الحميات الميداني والتي أقيمت بمارمو كافيه في كريتر على مدى يومين .

وقالت الدكتوره حنان مجمل مدير مركز الحميات الميداني التابع لأنا طبيب أنا استطيع أن الدورة كانت بتمويل من وكالة التعاون الإقتصادي ووزارة الشئون الخارجية الألمانية وبالشراكة مع منظمة كير ،وأضافت أن تنفيذ دورة الدعم النفسي وتأهيل فريق عمل مركز الحميات الميداني استهدفت 66 متطوعا من فريق العمل على مدى يومين في مارمو كافيه بكريتر .

وأشارت ان المشاركين تلقوا خلال الدورة جملة من المعلومات والمهارات الهادفة اضافة الى التدريبات وذلك يأتي بهدف تطوير وتعزيز قدرات فريق العمل ومساعدته على اداء مهامة التطوعية في مجال الرعاية الصحية في ظل تداعيات انتشار الموجه الثانية لجائحة كوفيد19 وايضا ظهور الحميات بمختلف أنواعها .

وأكدت أن هذا النشاط التدريبي الثاني لفريق عمل مركز الحميات الميداني التابع لأنا طبيب أنا استطيع بتمويل منظمة كير منذ افتتاحه .

وتحدث عدد من فريق العمل المشاركين في الدورة أن تنظيم وتنفيذ مثل هذه البرامج الهادفة خطوة ايجابية يستفيد منها الجميع من حيث إكسابهم معلومات ومهارات هادفة تعزز قدراتهم اضافة الى عملية الدعم النفسي والتي يحتاجها فريق العمل للتخلص من الآثار السلبية السابقة والاستعداد لأي طارئ قد يأتي ، متمنين للجميع الصحة والسلامة وان يجنب الله البلاد والعباد من شر الرباط والداء وكل مكروه .

وتسلم المشاركين في ختام الدورة التدريبية والتأهيلية شهائد مشاركة .