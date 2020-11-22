تدشين مشروع تمكين 850 شاباً وشابة فنياً ومهنياً من محافظتي عدن وتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن بمديرية صيرة محافظة عدن، اليوم، مشروع تمكين الشباب فنياً ومهنياً(دورات تدريبية) تنفذه جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بعدن بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.



ويشمل المشروع تنفيذ دورات تدريبية لـ 850 شاب وشابة من محافظتي عدن وتعز في مجالات رخصة قيادة الحاسوب والجرافيك وصيانة الجوال والتصوير و البخور و الخياطة و الطبخ.

وأكد وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني موال الشعبي خلال عملية تدشين المشروع بحضور المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، اهتمام الوزارة بخلق شراكة مع الجهات الداعمة والمنفذة لمثل هذه الدورات التي تساهم في تمكين الشباب واكسابهم المهن التي تخلق فرص عمل لهم... مثنينا على دور وجهود دولة الكويت الشقيقة في دعمها السخي بمختلف المجالات.

من جانبه أوضح نائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن الدكتور عادل باعشن، أن الجمعية تستهدف تمويل مشاريع في قطاعات المياه والتعليم والصحة وتمكين الشباب لتقديم يد العون للشعب اليمني في ظل الأوضاع التي يعيشها جراء الحرب ..مشيرا أن المشروع يعد أحد المشاريع الذي تمولها الجمعية في عشر محافظات يمنية في مجال تمكين الشباب.

بدوره أكد المدير التنفيذي لجمعية الحكمة اليمانية الخيرية بعدن محمد عبدالواسع، أن المشروع يهدف إلى تعزيز وتنمية قدرات الشباب وتمكينهم فنيا ومهنيا لدمجهم في سوق العمل وتحسين المستوى المعيشي لأسرهم.