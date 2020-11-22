شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين المخيم الجراحي الأول بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم، المخيم الجراحي الأول، تقيمه مؤسسة " انا طبيب انا استطيع" ، بتمويل من مؤسسة بازرعه التنموية الخيرية.

ويستهدف المخيم 220 حالة تتوزع بين الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية والعظام والتشوهات الخلقية للأطفال. وأشار مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور علي صالح، الى أهمية المخيم في التخفيف من معاناة المرضى والمساهمة في مساعدتهم.

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