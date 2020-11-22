افتتاح معرض فني يمني في القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم المركز الثقافي بسفارة بلادنا في جمهورية مصر العربية ،اليوم، بمسرح الهناجر في دار الاوبرا المصرية ،معرضاً فنياً لعدد من الفنانين التشكيلين اليمنين تحت عنوان (مصر بعيون يمنية ) وذلك في اطار احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال ٣٠ نوفمبر.



وخلال افتتاح ،أكد سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، أن المعرض يأتي تقديراً لدور مصر الداعم لثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر المجيدتين وصولاً الى تحقيق الاستقلال ورحيل المستعمر من جنوب الوطن في الثلاثين من نوفمبر المجيد، لتتوالي بعدها نضالات شعبنا اليمني وصولاً الى تحقيق الوحدة اليمنية المباركة .

وقال السفير مارم "أن الدعم المصري لبلادنا لم يتوقف عند لحظة او مرحلة الاستقلال لكنه استمر بعدها وعلى كافة الصعد والمجالات السياسية والتعليمية والصحية والتنموية، وها هي مصر اليوم بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجدد مواقفها الداعمة لبلادنا وتقف الى جانب خيار شعبنا وشرعيته الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في وجه الميلشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران".

وأشاد مارم بما قدمه الفنانون الشباب من لوحات فنية معبرة تجسد عمق العلاقات اليمنية المصرية ومكانة مصر العروبة لدى شعبنا وقيادته السياسية..مثمناً دور الشباب والفن في رفع مستوى الوعي وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين ..

من جانبها اكدت مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة عائشة العولقي ،على أهمية هذه الفعاليات في تقوية جسور التواصل الثقافي بين بلادنا وبلد الاعتماد.

حضر افتتاح المعرض نائب وزير الثقافة عبدالله باكدادة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية الدكتورة سعاد شوقي ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي الفنان خالد جلال.