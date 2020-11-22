شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يكبد مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في جبهة الشامية شمال صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كبدت قوات الجيش الوطني ،اليوم ، مليشيات الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة في الأروح والعتاد في جبهة الشامية شمال محافظة صعدة.



وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن الجيش الوطني خاض معركة هي الاعنف منذ العام الماضي بعد إفشال محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي باتجاه مواقع الجيش في جبهة الشامية وجبهة الربوعة".

وأضاف العميد النويهي "أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرح في صفوف عناصر المليشيا، بينما لاذت البقية بالفرار".