بحث أوجه تنسيق دعم منظمات المجتمع المدني للقطاع الصحي بوادي حضرموت والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري أوجه تنسيق دعم منظمات المجتمع المدني للقطاع الصحي بوادي حضرموت والصحراء.



وتطرق اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي ورئيس جمعية النهضة الاجتماعية عبدالرحمن السقاف الى ترتيبات تسليم الجمعية اجهزة ومعدات طبية مقدمة من رجال أعمال حضارم بالمهجر تقدر كلفتها بحوالي 25 ألف دولار والتي من المتوقع وصولها خلال الفترة القادمة .

وبحث اللقاء سبل توحيد جهود منظمات المجتمع المدني ومساندتها للسلطة المحلية عبر رفد القطاع الصحي بالأجهزة والمعدات الطبية الاساسية وكذا تأثيث المشاريع الجاري العمل فيها والممولة من حصة مبيعات نفط محافظة حضرموت .

وفي اللقاء استعرض رئيس الجمعية انشطة برنامج حضرموت للتمويل الأصغر والذي بلغ عدد المستفيدين منه منذ تأسيسه في مايو 2000 حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي 40 ألف و 956 مستفيد تراكمي بإجمالي مبالغ مصروفه تقدر بـ 7 مليار و 69 مليون و403 ألف ريال .

لافتا الى ان عدد المستفيدين القائمين الان وصل 6 ألف و 583 مستفيد إجمالي محفظة قائمة بحوالي مليار و513 مليون و 205 ألف ريال . في حين وصل عدد المدخرات من النساء 5 ألف و 881 مدخرة بإجمالي مبلغ 184 مليون و 178 ألف و876 ريال .

وأشار السقاف الى أن الجمعية تسعى عبر البرنامج في إدخال الطاقة الشمسية على المشاريع الزراعية وآبار المياه الى جانب المجالات الاخرى .

حضر اللقاء المدير المالي لجمعية المعروف حسين عمر السقاف و مسؤول قطاع المرأة بالجمعية اقبال عيظة .