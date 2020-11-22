شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالصور.. طالبة سعودية في امريكا تتخلى عن النقاب وتدخل عالم التحرر والاباحية.. والمفاجأة بجمالها الشديد وجسمها المثير الذي أذهل الجميع.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التحقت طالبة سعودية تدرس في امريكا بركب السعوديات المتحررات.

واثارت الفتاة السعودية التي تقيم في ولاية لوس انجلوس الأمريكية موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور جريئة وفاضحة خالفت فيها عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

الطالبة السعودية التي تخفي اسمها الحقيقي، تعمل من خلال حساب على منصة الانستقرام يحمل اسم "اش"، على استعراض جسدها بطريقةً فاضحة ورخيصة اثارت غضب المتابعين الذين قالو بأنها تبحث عن الشهرة ليس اكثر وتسعى للحصول على أكبر عددا من المتابعين.

ونشرت عدة صور مثيرة وجريئة، ظهرت في احداها وهي منحية وتبرز مؤخرتها الكبيرة، وعلقت على الصورة بقولها: "لا اقل علي بضحكة تسرق القلب، فتحت له قلبي وشرعت بابه"

وفي حسابها الآخر على تطبيق السناب شات، ظهرت الطالبة في بث لايف استعرضت خلاله صدرها الكبير بطريقةً فاضحة وقالت ان جسمها غير مترهل والدلع خلقه الله فيها.

ويرى متابعون ان الانفتاح الذي شهدته السعودية خلال السنوات الأخيرة اتاح للكثير من الفتيات التحرر ومخالفة عادات وتقاليد المجتمع السعودي بحثًا عن الشهرة والمال.

وليست هذة المرة الأولى التي تتمرد فيها طالبة سعودية على عادات وتقاليد مجتمعها، فقد سبقها في ذلك الطالبة المبتعثة في امريكا "العنود العيسى" والتي تعد حساباتها على منصات التواصل من أشهر الحسابات في الوطن العربي، وتستعرض من خلالهم جسدها بطريقةً فاضحة جداً.

اما السعودية هند القحطاني، فهي الأخرى تقيم في امريكا مع اولادها وتنشر على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جريئة تكشف خلالهم الكثير من مفاتن جسدها.