إدارة مهرجان النصرة تستعد لإطلاق النسخة الثامنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

بدأت إدارة مهرجان النصرة تحضيراتها لإطلاق مهرجان النصرة الثامن بعد انقطاع حوالي عشر سنوات بسبب الأوضاع والأحداث التي عصفت بالبلاد في الفترات الماضي.



حيث اجتمعت إدارة مؤسسة حي في قلوبنا الإعلامية والنادي الإعلامي -منظم المهرجان- في مقر المؤسسة لترتيب فعاليات المهرجان المتنوعة بمشاركة مختلف فئات المجتمع والتي ستتضمن: ندوات علمية وفكرية لمجموعة من العلماء والأساتذة والباحثين ، ودوري رياضي للأندية الكبيرة ، ومعرض فني تشكيلي ، وليلة تراثية مميزة بمشاركات من مختلف مناطق حضرموت الوادي والساحل ، وختاماً بالمهرجان الانشادي والتكريمي بحضور رسمي وتمثيل كبير لمختلف النخب.

ويهدف المهرجان إلى تقوية الصلة برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبسنته المطهرة وتعميق محبته في القلوب وتعريف العالم م هو رسولنا الأكرم وردا على الاساءات المتكررة التي تستفز مشاعر المسلمين في أرجاء البلاد.