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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية حول بناء القدرات الإدارية لمنظمات المجتمع المدني بمديرية القطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت بمديرية القطن محافظة حضرموت ،اليوم، دورة تدريبية حول " بناء القدرات الإدارية لمنظمات المجتمع المدني" والتي ينظمها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت وإشراف مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمديرية القطن.
وتهدف الدورة على مدى يومين ،الى تعريف 35 متدرب ومتدربة تقسيمات علم الإدارة، والتخطيط الإستراتيجي والتشغيلي ،ونموذج SWOT والإدارة والقيادة ،والمهارات الإدارية ،،،
وفي افتتاح الدورة ثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي إقامة مثل هذه الدورات التي تسعى الى الارتقاء والنهوض بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بمديرية القطن..مؤكدا أن المورد البشري أساس نجاح العمل المؤسسي ويتطلب اهتماما مستمرا في التأهيل والتدريب حتى يتمكن من إدارة المنظمة بصورة أفضل وتجاوز تحديات المرحلة الحالية .
من جانبه أكد مدير عام مكتب وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام إن هذه الدورة تساهم في تطوير القدرات لكوكبة من رواد العمل الخيري والإنساني وصقل قدرات العاملين بالمنظمات ورفع أدائها نحو الأفضل .
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