انعقاد ندوة نقاشية بسيئون بعنوان "من آجل طفولة آمنة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم ، ندوة نقاشية بعنوان (من آجل طفولة آمنة) ، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل ، التي تنظمها ادارة المرأة والطفل بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت وبدعم من منظمة اليونيسف للطفولة ومؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة .
واستعرضت الندوة ثلاثة محاور رئيسية ، حول العوامل الآمنة في بيئة الطفل ،وحقوق الطفل في القانون اليمني والمبادئ الانسانية ،ودور الأسرة والطفل.
وشدد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو تعزيز الطفولة الامنة وإيجاد بيئة ملائمة تحفظ للأطفال الحصول على حقهم في الحياة بصورة جيدة .
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