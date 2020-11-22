شكرا لبحثكم عن خبر أبناء حوطة لحج يخرجون في تظاهرة ووقفة احتجاجية لتغيير مدير المديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تحت شعار "حان وقت التغيير" خرج العشرات من أبناء مدينة الحوطة بمحافظة لحج صباح اليوم الأحد في تظاهرة ووقفة انتهت أمام مقر المحافظة .

وطالب المتظاهرون في الوقفة بتغيير مدير عام مديرية الحوطة أنيس العجيلي بشخصية أخرى تحل محله في المنصب .

وقال متظاهرون في الوقفة خروجنا اليوم لأجل مديريتنا التي نريد لها الأفضل وشخصية تحل مشاكل أبناء المديرية وتحسن من خدماتها .

مضيفين المحافظة تدعي لا يوجد البديل ونحن نطالب محافظ المحافظة اللواء أحمد التركي بتعيين ابن مدينة الحوطة همام عبدالواحد مديراً للمديرية فالحوطة يوجد بها العديد من الكوادر المؤهلة لهذا المنصب .

هذا ولقد جالت المسيرة شوارع الحوطة لتنتهي بوقفة أمام مقر المحافظة مرددين لا عجيلي بعد اليوم ..