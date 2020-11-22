هطول أمطار غزيرة على سقطرى وسكان العاصمة ينزحون إلى المرتفعات الجبلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ سقطرى

شهدت محافظة سقطرى اليمنية هطول أمطار غزيرة اليوم الأحد، 22/تشرين الثاني/2020.



وقالت مصادر محلية هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح متوسطة على مختلف مناطق أرخبيل سقطرۍ جراء تأثرها بالمنخفض الجوي القادم من بحر العرب.

وأكدت المصادر أن العاصفة المدارية أدت إلى قطع الاتصالات في أغلب مناطق الأرخبيل، في ظل مشاهد نزوح العديد من أهالي مدينة حديبو إلى المرتفعات الجبلية، كما تسببت بتوقف العملية التعليمة.

ولفتت المصادر، إلى أن الرياح الشديد المصحوبة بالأمطار أدت إلى اقتلاع عشرات الأشجار في الجزيرة، وتدمير منازل قديمة، وسط مخاوف من كارثة طبيعية، جراء الإعصار.

وكان مركز الأرصاد في حضرموت أوضح في بيان له أمس، أن مسار العاصفة الإعصارية يتجه مباشرة نحو جزيرة سقطرى، ثم الانحراف بين أرخبيل سقطرى و”رأس عصير”، ثم “بوصاصو” في الصومال.

وذكر أن “العاصفة محملة بأمطار غزيرة جداً، واضطراب شديد في البحر، امتداداً لخليج عدن وعلى بعد 15 ميلاً بحرياً من ساحل حضرموت”.