استهداف اجتماع لقيادات حوثية بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت القوات الحكومية، استهداف اجتماع لقيادات مليشيا الحوثية الانقلابية بينهم عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني جنوبي شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "مدفعية الجيش استهدفت، اليوم، اجتماعاً لقيادات تابعة لمليشيا الحوثي بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، في إحدى الثكنات الحوثية جنوبي شرق مدينة الحزم".

وأكد المصدر سقوط عدد من القيادات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما شوهدت عربات المليشيا وهي تنقل عدداً من الجرحى وسط حراسة مشددة.

ولفت إلى أن المعلومات أكدت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني بين المجتمعين.