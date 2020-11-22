مستشار محافظ لحج : النخبة الحضرمية قوة عسكرية تمثل أبناء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

خاص- الخليج 365

قال صالح محمود حسن ابو سهيل مستشار محافظ لحج إن النخبة الحضرمية عبارة عن قوة عسكرية تمثل أبناء حضرموت .

وأضاف في تصريحات خاصة بأن قوات النخبة الحضرمية نجحت في محاربة الإرهاب مثلها مثل قوات الحزام الامني في لحج.

وأشار بأن مسؤوليات قيادة النخبة الحضرمية جباره ومهام جسيمه في محاربة الإرهاب في جبال وهضاب ووديان حضرموت، فقد عملت على غرس القيم والمبادئ للأفراد فيما حثهم على حب الوطن وعشق ترابنا الحضرمي وضرورة تطهيره من كل ما يدنس طهارته ، حيث عملت أيضآ على هيكلة القوات في النخبة الحضرمية كاملآ وترتيب صفوف جنوده وشرعت في الإعداد القتالي ووضع الخطط الهجوميه لضرب العناصر الإرهابيه الضاله ، فقد أشعلت أوكارهم وجحورهم بمداهمات ناجحه وضربات سريعه متتاليه شلت حركته وأفقدت العدو الإرهابي بالجبال.

وحقق إنجازات كبيره في حضرموت من خلال التواصل وتبادل الزيارات مع الشيوخ والمناصب والأعيان ومسؤولي المجتمع المدني وساهمت ايضآ في تفعيل مراكز الأمن بمديريات ومناطق وادي حضرموت ، وكان لها اسهام في التوعيه الفكريه وإرساء دعائم النصح والإرشاد ونبذ العادات السيئه الدخيله على مجتمع حضرموت خاصه والجنوب عامة، وكل همها في تطوير ونهضة حضرموت وينعم بالأمن والأمان والإستقرار وينبذ التطرف الفكري والإنحراف الأخلاقي.