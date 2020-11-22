شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تُقر بمصرع 22 من قياداتها الميدانية (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقرت مليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع العشرات من قياداتها العسكرية في عدد من جبهات القتال، دون الإفصاح عنها، وشيعتهم في غضون ساعات بمناطق سيطرتها.



وذكرت وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، أن المليشيات شيعت جثامين 21 قتيلاً من قياداتها، كما أوردت قناة المسيرة التابعة للمليشيات خبراً بمصرع قيادي آخر برتبة مقدم.

ووفق الإقرار الحوثي، فإن من بين القتلى الذين شيعتهم المليشيات، صباح اليوم السبت، قياديا بارزا برتبة لواء، و2 برتبة عميد، و3 برتبة مقدم، و3 برتبة رائد، أما 2 فهما برتبة نقيب، و2 برتبة ملازم أول، وقتيل برتبة ملازم ثاني، و8 برتبة مساعد.

هذا واكتفت المليشيات كعادتها بعدم الإفصاح عن الجبهات التي سقطوا فيها، لكن من المرجح أنهم سقطوا في جبهتي مأرب والجوف، اللتين تشهدان مواجهات عنيفة، واستهدافا مباشرا من مقاتلات التحالف العربي على عدد من العربات والتعزيزات الحوثية.

وطبقاً للحصيلة الجديدة، فإن أغلب القتلى ينتمون إلى أسرتي المراني والعمدي، ومن بين قتلى أسرة العمدي شقيقان برتب مساعد، لقيا مصرعهما في وقت واحد.

والقتلى هم:

1 - اللواء/ زيد علي عامر المراني

2 - العميد/ عبدالسلام مطيع عبدالله شعلان المراني

3 - العميد/ عبدالله مسعد أحمد عيسى

4 - المقدم/ جابر محمد أبو عبدل

5 - المقدم/ حسين يحيى عبدالله الحوثي

6 - المقدم/ نواف محمد مرشد المراني

7 - الرائد/ سليم هادي حسن المراني

8 - الرائد/ نسيم أحمد علي صالح العكاد

9 - الرائد/ عبدالله عبدالكريم قاسم العمدي

10 - النقيب/ عبدالسلام سلمان المراني

11 - النقيب/ بشار محمد علي أحمد المراني

12 - الملازم أول/ حسن عسكر محمد المراني

13 - الملازم أول/ مصطفى محمد صلاح جبران الغري

14 - الملازم ثاني/ كامل مصلح أحسن السياغي

15 - المساعد/ أحمد جميل أحسن العمدي

16 - المساعد/ جمال جميل أحسن العمدي

17 - المساعد/ أحمد صالح محمد علي زهير

18 - المساعد/ حسين صالح محمد علي صلاح

19 - المساعد/ فايز صالح مصلح العمدي

20 - المساعد/ عماد علي أحمد حمود الحريمي

21 - المساعد/ علي محمد عوضه القادمي

22 - المساعد/ حسين عبدالله جابر معوضه