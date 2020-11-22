شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطن برصاص قناص حوثي في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

جرح مواطن، الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، برصاص قناصة مسلحي مليشيات الحوثي المتمركزين في الجبال المطلة على مدينة حيس جنوبي الحديدة.



وذكرت مصادر محلية في حيس، أن المواطن محمد مرشد سندي، 40 عاماً، أصيب بطلق ناري من قناص حوثي في كتفه الأيمن، أثناء تواجده في سوق المدينة.

وأضافت المصادر، أن الأهالي قاموا بإسعاف المصاب إلى النقطة الطبية للواء 11 عمالقة لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم تم تحويله إلى المخا لاستكمال العلاج اللازم.