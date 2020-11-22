مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا بكمين للجيش في نهم شرقي صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

وقع العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح في مصيدة الجيش بكمين محكم في جبهة نهم، شرقي محافظة صنعاء.



وذكر موقع وزارة الدفاع، أن أفراد الجيش استطاعوا، اليوم السبت، استدراج مجاميع من العناصر الحوثية التي حاولت التقدم إلى مواقعه، لتقع فريسة نيران أسلحته، التي حصدت العشرات منهم بين قتيل وجريح.

وتدور الاشتباكات المستمرة في جبهة نهم، وصولاً إلى محيط معسكر ماس، التي تكبدت فيه المليشيا خسائر كبيرة في محيطه، حتى الخط الإسفلتي، الذي تسيطر عليه قوات الجيش نارياً.

وتظهر مقاطع مصورة وزعها المركز الإعلامي للقوات المسلحة مشاهد من المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش والمقاومة وهو في زحفه المستمر على مواقع المليشيا الحوثية الانقلابية، التي تتساقط أمامه، كما تحترق آلياتها وأطقمها القتالية إثر استهدافها بشكل دقيق.

وأوضحت المشاهد مطاردات الجيش لعناصر المليشيا التي تفر من أرض المعركة، جراء بسالة الجيش في الاشتباكات التي استخدم فيها مختلف الأسلحة، مستهدفاً مجاميع وتعزيزات المليشيا الحوثية، التي مُنيت بخسائر كبيرة في عتادها والأرواح.