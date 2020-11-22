عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يحشد قوات كبيرة لاستعادة معسكر ماس في مأرب

الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشفت مصادر يمنية عن استعدادات عسكرية ضخمة، يجريها الجيش اليمني، بهدف استعادة ”معسكر ماس“ الإستراتيجي، في محافظة مأرب شمال شرق البلاد، خلال الساعات المقبلة.



وأوضحت المصادر أن ”ميليشيات الحوثي الانقلابية تمكنت من فرض سيطرتها ناريا على مقدمة المعسكر، وذلك مساء أمس الجمعة“.

وقالت المصادر إن ”هناك ترتيبات وتعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش اليمني، يشرف عليها رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الفريق ركن صغير بن عزيز، لاستعادة معسكر ماس خلال الساعات القادمة“.

وعن اكتفاء عناصر الميليشيات الحوثية بالسيطرة على المعسكر ناريا، دون الدخول إليه، أفادت المصادر، بأن ”معسكر ماس كبير جداً، وفي منطقة مفتوحة وتوجد فيه مجموعة من المباني، وبقاء الحوثيين داخل المعسكر يعد أمرا صعبا في ظل وجود الطيران“.

وأشارت المصادر، إلى أن ”سقوط المعسكر يعتبر انتكاسة جديدة، وتراجعا للجيش الوطني، وقد يكون المعسكر قاعدة انطلاق للميليشيات، باتجاه مدينة مأرب، إذا لم تتم استعادته في أسرع وقت“.

ويقع معسكر ”ماس“، إلى الغرب من محافظة مأرب، ويبعد عن المدينة حوالي 50 كيلومترا، وهو أحد أكبر معسكرات الجيش اليمني.