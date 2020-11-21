هادي يجري اتصالين هاتفين بمحافظي مأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، اتصالين هاتفيين بكلاً من محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، للإطلاع على سير الأوضاع والمستجدات في المحافظتين.



و أشاد رئيس الجمهورية، بالملاحم البطولية التي يسطرها المقاتلون من أبطال الجيش والمقاومة في وجه ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن الشعب اليمني قادر على إفشال مشروع إيران التخريبي ومساعيها الخبيثة عبر أياديها في المنطقة.

كما أشاد بثبات واستبسال أبطال الجيش وأبناء مارب والجوف وثباتهم في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية المدعومة من إيران.. معبراً عن تقديره لدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والدعم الذي يقدمونه في معركة استعادة الدولة.

من جانبهما قدم محافظ مارب ومحافظ الجوف، كلا على حدة موجزاً عن أوضاع المواطنين وسير العمليات العسكرية، مؤكدين بأن أبطال الجيش والمقاومة مستمرون بعزيمة عالية في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية الانقلابية واستكمال التحرير.

وأكدا محافظي مارب والجوف أن رجال الجيش والامن و أبناء مأرب الجوف سيظلون عند مستوى المسؤولية وثقة القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني، بتلبية متطلبات المواطنين والبناء والتنمية والوقوف بصلابة لردع مشروع الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران.

مؤكدين التفافهم خلف القيادة الشرعية ممثله بفخامة رئيس الجمهورية.. مشيدين بالدعم والاهتمام والمتابعة التي يقدمها فخامة لمحافظتي مارب والجوف.