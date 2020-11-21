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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع برئاسة لملس يناقش جهود تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد المالية في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع عُقد اليوم برئاسة محافظ عدن أحمد لملس، وضم مدراء عموم المديريات، ومدراء الأشغال العامة والطرق، وصندوق النظافة والتحسين، والرقابة والتفتيش بهيئة أراضي وعقارات الدولة، جهود تحصيل الإيرادات لتعزيز وتنمية الموارد المالية ومعالجة الصعوبات المختلفة بالمديريات.
وأكد المحافظ لملس، دعمه للمرافق الإيرادية لتحصيل الإيرادات، ومضاعفة جهود معالجة الاختلالات في القطاعات المختلفة والرقابة على الأسواق وإزالة العشوائيات وانتظام حملات النظافة في المديريات، وإنعكاسها بشكل إيجابي على مستوى الحياة اليومية للمواطنين.
وشدد على ضرورة تكاتف جهود مختلف الجهات الرسمية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل معالجة قضايا المواطنين والمشاكل الخدمية وفي مقدمتها المياه .. لافتا إلى إحالة قضية ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مخازن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها.
من جانبهم استعرض المشاركون في الاجتماع، تقارير حول الجهود والأنشطة المختلفة لحل المشكلات المتصلة بحياة المواطنين وتحصيل إيرادات الضرائب والواجبات ومتابعة المتخلفين عن استخراج تراخيص العمل وغيرها من المهام في عموم مديريات عدن.
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