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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير السلال يبحث مع مسؤول كندي تطورات الساحة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث سفير اليمن في كندا - عميد مجلس السفراء العرب جمال السلال، مع رئيس مراسم كندا ستيوارت ويلر، تطورات الأوضاع على صعيد الساحة اليمنية والقضايا العربية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين اليمن وكندا وآفاق تطويرها وازدهارها.
وجدد السفير السلال، التأكيد على حرص الحكومة اليمنية على إنهاء الحرب وإحلال السلام لتجنيب الشعب اليمني المزيد من الدماء والدمار والمعاناة .. معبرا عن شكر الحكومة اليمنية لكندا نظير دعمها لليمن في كافة المجالات وخاصة المجالين السياسي والإنساني .. مشيدا باعتزام كندا دعم الدول الفقيرة بجرعات من لقاح فيروس كورونا.
من جانبه جدد المسؤول الكندي، التأكيد على دعم بلاده للحكومة اليمنية ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لتحقيق الاستقرار وإحلال السلام وإنهاء الحرب.
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