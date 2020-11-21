انطلاق حملة الكترونية للمطالبة بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" والحكومة تدعو للتفاعل

تنطلق مساء اليوم السبت، حملة إلكترونية للمطالبة بتنصيف مليشيات الحوثي الانقلابية كمنظمة إرهابية، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن قرار أمريكي مرتقب بهذا الخصوص.



ودعا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي إلى المشاركة الفاعلة في الحملة التي تنطلق عند الساعة 7 من مساء اليوم باللغتين العربية والانجليزية للمطالبة بإعلان الحوثي جماعة إرهابية.



وقال الإرياني في تغريدة عبر حسابه بتويتر: أدعوكم لإبراز إرهاب الحوثي وجرائمه والمشاركة الفاعلة والكبيرة تحت وسم: #صوت_واحد_الحوثي_جماعه_ارهابيه /#OneVoice_Houthi_Terrorist_Group.



وأضاف: "ترتفع أصوات كافة اليمنيين للمطالبة بإعلان الحوثي جماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس باعتباره أمرا ملحا وضروريا".



وشدد على أهمية التحذير من كون التساهل مع مليشيات الحوثي ستكون نتائجه وخيمة، ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة والعالم.



والثلاثاء الماضي، قالت مجلة فورين بوليسي، إن إدارة ترمب تستعد لتصنيف الحوثيين "كمنظمة إرهابية" قبل مغادرة ترمب منصبه في يناير المقبل، في إطار حزمة إجراءات أمريكية للضعط على إيران الداعم الرئيسي للحوثيين.



وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة الواشنطن بوست، إن المسؤولين الأمريكيين يعملون بوتيرة متسارعة، وقبيل إعلان متوقع في ديسمبر المقبل، على صياغة استثناءات من شأنها، من الناحية النظرية، أن تسهل على الولايات المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى مواصلة عملها في اليمن دون خوف من انتهاك القانون.

